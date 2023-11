Area verde adiacente la chiesa di Sant’Eustachio: Codacons chiede la riapertura "Spazio reso inaccessibile da lavori", chiesto l'intervento del sindaco e commissione trasparenza

Area verde adiacente la chiesa di Sant’Eustachio, a Salerno, inaccessibile: il Codacons chiede l’intervento urgente del sindaco Napoli e della commissione trasparenza.

E' stata inviata una nota al Comune affinché “vengano ricreate tutte le condizioni che consentano di poter di nuovo accedere all’area”.

“L’area - spiega il Codacons - è stata resa inaccessibile da lavori che di fatto hanno reso impraticabile tutto lo spazio aperto dell'area di terreno immediatamente adiacente al lato Est della Chiesa di San Eustachio. Già si è provveduto a denunciare nei mesi passati l'accaduto agli organi competenti e si è partecipato già a diverse sedute della commissione trasparenza”.

Codacons ha provveduto a denunciare nei mesi passati l’accaduto agli organi competenti e ha partecipato a diverse sedute della Commissione Trasparenza. Ieri ha chiesto una nuova convocazione della Commissione Trasparenza vista "la gravità dell’accaduto e l’urgenza di nuovi adempimenti"

Il Codacons chiede quindi che vengano ricreate tutte le condizioni che consentano di poter di nuovo accedere all’area

Con riferimento al progetto sociale e alla relativa determina, nati con finalità aggregative e di preservazione dell’ambiente e per consentire alla popolazione nuovi spazi dove svolgere varie attività gratuite tra cui modellismo dinamico, astronomia, disegno e pittura, cura delle piante, boy scout, pic-nic familiari, l’avvocato Matteo Marchetti dichiara che “il progetto sociale è durato di fatto solo poche settimane. In attesa delle verifiche anche giudiziarie sulle responsabilità di coloro che non hanno preservato il manto erboso di tutta l’area (così come prescritto dalla Soprintendenza) ma hanno addirittura condotto scavatrici e ruspe modificanti lo stato dei luoghi, abbiamo richiesto il rinnovo per almeno tre anni del comodato d’uso gratuito così come previsto dalla determina del 17 dicembre 2020 ritenendo ogni altro atto illegittimo alla luce degli accadimenti degli ultimi tre anni“.