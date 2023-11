Manutenzione sulla rete ferroviaria: traffico sospeso tra Salerno e Battipaglia Necessario eseguire interventi programmati

Proseguono gli interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle principali linee ferroviarie della Campania. Dalle ore 19.50 di sabato 18 alle ore 7.00 di lunedì 20 novembre la circolazione ferroviaria fra Salerno e Battipaglia sarà sospesa per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) di eseguire programmati interventi di miglioramento sismico ed impermeabilizzazione al ponte sul Torrente Picentino al km 62+085 della tratta Salerno - Battipaglia, in prossimità della stazione di Pontecagnano Faiano. I lavori, si legge in una nota, permetteranno un innalzamento degli standard di affidabilità dell'infrastruttura sull'intera linea Napoli - Salerno - Battipaglia. Per gli interventi sulla linea saranno impiegate 35 persone, tra dipendenti di Rfi e ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 650mila euro.