Rifiuti a Salerno, si passa alla Tarip: ecco come aderire al periodo di prova L’appello ai cittadini: “Per diventare utente-campione basta iscriversi al sito Salerno Pulita”

Innovazione sui rifiuti per una tassa più bassa: via alla sperimentazione della Tariffa Puntuale Rifiuti (TARIP) a Salerno.

La tariffa puntuale andrà a sostituire la TARI e "permetterà di premiare i cittadini virtuosi che produrranno meno rifiuti non differenziati", sottolinea il consigliere comunale Fabio Polverino.

"Questo è stato possibile grazie allo sforzo messo in campo dall'Amministrazione, dalla Società Salerno Pulita Spa, ma soprattutto grazie a tutti i concittadini che hanno ripreso a fare una corretta raccolta differenziata permettendo il ritorno a percentuali elevate come accaduto in passato", prosegue il consigliere.

Polverino lancia poi l'appello: "Vi chiedo di aderire alla sperimentazione e al campione di 2.100 utenze che Salerno Pulita monitorerà per un periodo di tre mesi, andando sul sito ed iscrivendosi entro il 16 Dicembre al campione di utenze al link https://www.salernopulita.it/tarip2023 ".