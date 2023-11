A2: verifiche nella galleria Seminario tra Napoli e Salerno Disposto un restringimento della corsia di sorpasso in direzione Nord

Per consentire verifiche tecniche all'interno della galleria 'Seminario' lungo la A2 'Diramazione Napoli', nel comune di Salerno, Anas ha disposto un restringimento della corsia di sorpasso, in direzione nord.

Inoltre, a partire dalle ore 22:00 di questa sera e fino alle ore 06:00 di domani, sarà in vigore la chiusura del tratto stradale, in carreggiata nord, dal km 0,900 al km 1,600.

Il traffico leggero diretto a Napoli e quello proveniente dalla tangenziale, dovrà utilizzare l'uscita obbligatoria dello svincolo 'Fratte Salerno Est', proseguire in direzione Via Irno fino a Via Antonio Gramsci, Via Pietro Da Acerno, Via Del Carmine, Via Demetrio Moscato con re immissione in Autostrada allo svincolo Salerno Centro in direzione Napoli.

I veicoli leggeri e pesanti diretti a Napoli verranno deviati all'uscita dello svincolo 'Salerno Avellino' in direzione A30, con proseguimento fino a Napoli.