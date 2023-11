Giornata mondiale Infanzia e Adolescenza: il Comune di Salerno si tinge di blu Un gesto simbolico per ricordare l'importanza di garantire l'attuazione dei diritti dei bambini

In occasione della Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, ieri sera, il Palazzo di Città di Salerno è stato illuminato di blu. Il Comune mette al centro delle politiche sociali i diritti delle bambine e bambini e delle loro famiglie.

Ogni bambino e adolescente ha diritto ad una vita sana, all'istruzione, al gioco e alla piena espressione della propria personalità e soprattutto è compito di tutte le Istituzioni e della società proteggere l'infanzia e l'adolescenza da ogni forma di violenza, sfruttamento e costrizione.

Da diversi anni, ANCI e UNICEF Italia collaborano per far aderire le amministrazioni comunali all'iniziativa "Go Blue" per ricordare in maniera simbolica l'importanza di garantire l'attuazione dei diritti di tutti i bambini e gli adolescenti e sensibilizzare tutta la cittadinanza.