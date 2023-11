Salerno, interventi sulla rete idrica: rubinetti a secco Ecco dove e quando

Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, verrà sospesa l’erogazione idrica Venerdì 24 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.30 alle seguenti strade/piazze e traverse limitrofe:

* via Pio XI;

* via Bonaventura Poerio;

* via Matteo Liberatore;

* via Arturo Capone;

* via Urbano II.



Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.