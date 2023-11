Usb Pensionati Salerno pronti alla protesta: "Basta fare cassa con le pensioni" "A Roma il 23 novembre per manifestare il nostro dissenso rispetto alle scelte di questo esecutivo"

"Una manifestazione e presidio con il quale diremo a questo esecutivo che non deve più mettere "le mani in tasca" ai pensionati, perche "abbiamo già dato", è quanto dichiara Vincenzo Bottiglieri, in rappresentanza della confederazione Usb Salerno e della Usb pensionati, che si dice pronto per la manifestazione in programma per il 23 novembre 2023, a Roma, presso il Ministero delle finanze.

Le richieste

"S?aremo a roma il 23 novembre 2023 per manifestare il nostro dissenso rispetto alle scelte di questo esecutivo, ma anche di quelli che lo sostituiranno, portando le nostre proposte per il "contratto sociale" al fine di smetterla, una volta per tutte, di essere ostaggio, come categoria dei "pensionati", del governo di turno che, puntualmente, provvede a "fare cassa" con i pensionati, tagliando i diritti di chi ha contribuito, durante la vita lavorativa, per costruirsi un futuro pensionistico che non può e non deve essere più messo in discussione", si legge nella nota.

"Occorre una riforma seria della previdenza e sono necessarie regole certe, perché una fase così importante della vita del cittadino non sia piena di imprevisti attacchi non solo alla misura dei trattamenti pensionistici, ma anche a settori come la sanità pubblica, necessaria proprio in una fase della vita in cui essa si rende più necessaria. Questo ed altro diremo al rappresentante dell'esecutivo che ci riceverà presso il ministero delle finanze il 23 novembre 2023".