Unisa e la città Ravello ospitano il XII Meeting Europeo su Politiche Giovanili Tre giorni di riflessione e dibattito sulle politiche giovanili con l’agenzia europea EACEA

Dal 23 al 25 novembre l’Ateneo salernitano e la città di Ravello ospiteranno una tre giorni di riflessione e dibattito sulle Politiche giovanili in Europa.

L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno in collaborazione con l’European Education and Culture Executive Agency (EACEA) e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel corso della tre giorni saranno presentati e discussi i risultati del progetto europeo Youth Wiki, l’enciclopedia online promossa dalla Commissione Europa e dedicata alle politiche giovanili in Europa.

Youth Wiki è un’enciclopedia digitale che si propone di restituire un quadro di riferimento completo ed esaustivo delle politiche, dei programmi, delle opportunità e dei finanziamenti dedicati ai giovani, utile a garantire la collaborazione e lo scambio di buone pratiche tra gli attori che promuovono e attuano misure a favore dei giovani. I contenuti della piattaforma vengono aggiornati periodicamente dai corrispondenti nazionali con i dati e le informazioni provenienti da indagini, valutazioni e studi condotti da autorità pubbliche o da centri di ricerca, esperti o think-tank, rappresentanti della società civile, che si occupano di portare avanti analisi delle politiche pubbliche.

Nell’ambito del progetto, il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno svolge le funzioni di national correspondent per l’Italia.

I lavori saranno organizzati in due momenti. Il 23 novembre 2023 si terrà presso l’Ateneo salernitano la conferenza internazionale “Youth Wiki in Europe: for knowledge-based youth policy”, che prevede il keynote speech del prof. Howard Williamson (esperto di rilievo internazionale in materia di politiche giovanili europee). Il 24 e 25 novembre il prestigio di Villa Rufolo a Ravello farà da cornice al Dodicesimo meeting dei corrispondenti nazionali di “Youth Wiki”: più di 40 delegati provenienti da tutti i Paesi europei si confronteranno sui risultati raggiunti dal progetto europeo “Youth Wiki”, per condividere e programmare il lavoro da svolgere nel prossimo biennio.

La conferenza internazionale presso il Campus di Fisciano

Il 23 novembre 2023 si terrà presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno (Aula De Rosa, Campus di Fisciano) la conferenza internazionale “Youth Wiki in Europe: for knowledge-based youth policy”. La conferenza si propone sviluppare una riflessione sul ruolo della ricerca scientifica per l’elaborazione di politiche per i giovani, in un confronto tra ricercatori e policy makers europei. La conferenza sarà aperta dai saluti di Gennaro Iorio (Direttore del Dipartimento di studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno), Michele Sciscioli (Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), Florence Mondin (Capo dell’Unità “Platforms, studies and analysis” dell’agenzia europea EACEA) e di Vincenzo Loia (Rettore dell’Università di Salerno). A seguire gli interventi di Peter Birch (dell’Agenzia europea EACEA), Rosaria Giannella e Marialuisa Silvestrini (del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale) e di Maurizio Merico (professore ordinario di “Sociologia delle culture giovanili” presso l’Ateneo salernitano e coordinatore dell’unità di ricerca italiana di “Youth Wiki”).

Il programma della conferenza prevede poi il keynote speech di Howard Williamson (docente di European Youth Policy presso la University of South Wales) sul tema “The ‘magic triangle’ (of youth research, policy and practice): a personal and professional journey”. La sessione finale della conferenza sarà dedicata all’approfondimento della prospettiva europea in materia di politiche giovanili, con gli interventi di Goce Velichkovski (Coordinatore del programma Erasmus+ per la Macedonia del Nord), Anu Gretschel (ricercatrice presso il Finnish Youth Research Network) e Laima Okuneviciute Neverauskiene (del Centre for Social Sciences della Lituania).

Il Dodicesimo meeting dei corrispondenti nazionali di “Youth Wiki”, a Ravello

Il 24 e 25 novembre 2023 si terrà presso la prestigiosa sede di Villa Rufolo a Ravello il Dodicesimo meeting dei corrispondenti nazionali di “Youth Wiki”: più di 40 delegati provenienti da tutti i Paesi europei aderenti al progetto europeo “Youth Wiki” si confronteranno sui risultati raggiunti sino ad oggi e per condividere e programmare il lavoro da svolgere nel prossimo biennio. Per la prima volta il meeting si svolge lontano da Bruxelles: e la decisione delle istituzioni europee di scegliere Salerno come sede dei lavori di quest’anno dimostra l’apprezzamento per il lavoro svolto dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno, coordinato dal prof. Maurizio Merico. Il meeting sarà introdotto da Peter Birch (Capo del settore “Platforms, studies and analysis” di EACEA) e, nella sessione introduttiva, vedrà gli interventi di Marta Touykova, Giulia Paolini e Erik Ballhausen (EACEA), unitamente al contributo di Pietro Gagliardi (analista politico di OCSE). La seconda sessione sarà integralmente dedicata all’Italia: in apertura è prevista la presentazione della sezione italiana dell’enciclopedia digitale “Youth Wiki”; a seguire gli interventi di Marialuisa Silvestrini (Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale), che si soffermerà sull’organizzazione delle politiche giovanili in Italia, e di Gianluca Mansi (Vicesindaco di Ravello) che illustrerà l’impegno della Città di Ravello in favore dei giovani. La mattinata del 24 novembre sarà, infine, dedicata alla presentazione delle iniziative e delle politiche in favore dei giovani in diversi Francia, Olanda, Svezia, Danimarca e Slovenia.