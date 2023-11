Questo non è amore: la polizia incontra gli studenti di Salerno L'incontro presso l’Istituto Alfano I in occasione della giornata contro la violenza sulle donne

Domani, 23 novembre, a partire dalle ore 10.30, presso l’Istituto Statale Alfano I di Salerno, la Polizia di Stato ha organizzato con la collaborazione con l’Ufficio Scolastico ambito Territoriale di Salerno, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore” e in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, un incontro dibattito con lo scopo di poter realizzare una giornata di riflessione e di sensibilizzazione sul tema, attraverso uno scambio costruttivo di idee tra gli studenti, funzionari ed operatori specializzati della Polizia di Stato esperti della materia.

L’incontro vedrà la partecipazione di circa 120 studenti in presenza e, vari Istituti scolastici della provincia collegati in streaming.

All’evento saranno presenti i rappresentanti di Istituzioni, Enti, i responsabili di Associazioni Antiviolenza, di Centri di Ascolto, di Accoglienza del territorio e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Inoltre Analoghe iniziative sono state organizzate dai Commissariati di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno.