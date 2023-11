"Basta femminicidi", il Comune di Salerno si illumina di rosso L'iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza di genere

Il Comune di Salerno illuminato di rosso per ricordare tutte le vittime di femminicidio e sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza tutta ad impegnarsi contro ogni forma di violenza fisica, psicologica ed economica nei confronti delle donne.

"Come amministrazione comunale, da sempre, portiamo avanti iniziative utili a contrastare questo drammatico fenomeno - fa sapere il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli -. Oggi, infatti, a Palazzo di Città si sono tenute due significative manifestazioni, una in ricordo di Anna Borsa, uccisa nel marzo 2022 e l'altra “All’immenso coraggio delle Donne – Storie di violenza e di ribellione”, in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio. Le istituzioni, insieme alla scuola, alle famiglie, alle associazioni, devono educare i nostri giovani alla cultura del rispetto e del dialogo", il messaggio della fascia tricolore salernitana.