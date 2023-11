Ecco l'anteprima delle Luci d'Artista: spettacolo sfere colorate lungo il Corso Ultime prove tecniche sul "salotto buono" prima dell'inaugurazione

L'accensione delle Luci d'Artista... in anticipo di un giorno. In serata la ditta incaricata del montaggio delle installazioni ha effettuato le ultime prove prima dell'inaugurazione, in programma venerdì a partire dalle 17:30.

Accensione anticipata dunque per le luminarie lungo Corso Vittorio Emanuele, che si è illuminato con i tanti colori delle installazioni.

Le sfere hanno calamitato immediatamente l'attenzione e la curiosità di commercianti, passanti e turisti. Immancabili le primissime foto ad immortalare questo "antipasto" delle Luci d'Artista.

L'edizione 2023 della kermesse quest'anno diventa... maggiorenne, dopo 18 anni di attività.