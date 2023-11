Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative della prefettura Sabato la mostra nei locali dell'ufficio di Governo, domenica il flash mob

Sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sarà inaugurata presso la prefettura di Salerno la mostra "Ferità" a cura di Valentina Gaudiosi, dedicata alle donne vittime di tratta, che sarà aperta al pubblico per tutta la prossima settimana.

Gli orari di apertura sono i seguenti:

- 25/11/23 15.30 – 18.30;

- 26/11/23 10.00 – 13.00 / 15.30 – 18.30;

- 27/11/23 10.00 – 13.00 / 15.30 – 18.30;

- 28/11/23 10.00 – 13.00 / 15.30 – 18.30;

- 29/11/23 10.00 – 13.00 / 15.30 – 18.30;

- 30/11/23 10.00 – 13.00 / 15.30 – 18.30;

- 01/12/23 10.00 – 13,00 / 15.30 – 18.30;

- 02/12/23 10.00 – 13.00

Domenica 26, invece, l’appuntamento sarà in Corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell’Istituto Comprensivo Vicinanza-Pirro alle ore 11, dove avrà inizio una carovana di sensibilizzazione contro la violenza di genere che si concluderà a piazza della Libertà con un Flash Mob “Dillo con la danza: Libere tutte!” a cui parteciperanno 150 ballerini delle scuole di danza di Salerno.