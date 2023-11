Salerno: partita ufficialmente la 18esima edizione di Luci d'Artista Il governatore De Luca: Capodanno in Piazza della Libertà

E' partita ufficialmente la 18esima edizione di Luci d'Artista, taglio del nastro alla Villa Comunale, l'evento si chiuderà il 21 gennaio.

A dare l'avvio alla kermesse è stato proprio il suo ideatore, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che sta visitando le istallazioni luminose che si trovano in centro, consueta passeggiata in via Mercanti, poi a Piazza Flavio Gioia, su Corso Vittorio Emanuele e in piazza Monsignor Grasso.

"L'obiettivo è confermare i due milioni di visitatori dello scorso anno, è un evento importantissimo per la città, gli alberghi già tutti pieni con ricadute economiche anche su tutta la provincia" ha chiarito il presidente De Luca. Il governatore della Regione ha dato delle anticipazioni poi anche sul Capodanno che "si farà in piazza della Libertà, si dovrà trovare un artista di un certo livello, non sarà semplice riempire una piazza così grande ma ci impegneremo" ha concluso De Luca.

Il sindaco Vincenzo Napoli ha fornito dei dettagli sull'edizione 2023 - 2024 di Luci d'Artista: presenti diverse innovazioni, il tema di questa edizione è la Natura con Zoolandia presso la Villa Comunale, in via Mercanti le 4 stagioni e piazza Flavio Gioia la danza delle Meduse. Dopo il 7 dicembre ci sarà l'accensione di 3 alberi di Natale, uno in piazza Vittorio Veneto, un altro in piazza Portanova ed un altro in piazza Monsignor Grasso" ha concluso il primo cittadino.