Rimpasto in giunta, Cerruti (Noi Moderati): "Si ridicolizza la città di Salerno" "Salerno ha bisogno di risposte, non di sfilate e di spot elettorali"

“Oggi la città di Salerno fa i conti con tante difficoltà: assenza di servizi, rioni collinari abbandonati, quartiere senza pubblica illuminazione, senza medico di base, senza ordinaria manutenzione del verde pubblico eppure per l’amministrazione comunale l’unica priorità sembrava essere il rimpasto in giunta che finalmente hanno ottenuto, non prima di una serie di smentite che hanno ridicolizzato la città e i cittadini”. Così il coordinatore provinciale di Noi Moderati, Luigi Cerruti in merito alle ultime vicende politiche di palazzo di Città.

“Sparare sulla Croce Rossa non ci appartiene, credo sia il momento di esprimere ferma solidarietà a Paola Adinolfi e Michele Brigante per il modo in cui sono stati trattati e, ancor più grave, perché sostituiti da due persone inesperte rispetto alle deleghe loro assegnate - dice Cerruti -. Non si può pensare di mettere in imbarazzo il capoluogo in questo modo, non si può più far passare il messaggio di un sindaco facente funzioni incapace di agire senza aver ottenuto prima il consenso del grande capo. De Luca è il presidente della Regione Campania e in quanto tale deve lavorare per quanto di sua competenza, siamo stufi di dover dipendere da terze persone. Salerno ha bisogno di risposte non di sfilate, mero spot elettorale per il terzo mandato del presidente”.