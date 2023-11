Salerno: aperta al traffico la nuova bretella tra via Irno e Rione Petrosino Il sindaco Napoli ha annunciato anche un progetto di riqualificazione sugli edifici della zona

"E' stata aperta al traffico la nuova bretella tra Via Irno ed il Rione Petrosino. Questo consentirà uno snellimento del traffico veicolare in tutta la zona", ad annunciarlo il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Presente alla consegna della fine dei lavori anche il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Il Rione Petrosino - ha concluso il primo cittadino - è anche interessato da un ampio progetto di riqualificazione degli edifici ad opera dell’Acer, l’agenzia campana per l’edilizia residenziale che interesserà le facciate, le coperture e l’abbattimento delle barriere architettoniche".