Statale Amalfitana, nuovi lavori: torna il senso unico alternato Da lunedì le restrizioni annunciate da Anas

Lungo la strada statale 163 “Amalfitana”, a partire da lunedì, sarà attivo il senso unico alternato tra il km 29,050 ed il km 29,150 ad Amalfi. Lo rende noto l'Anas, che dettagli l'intervento: si tratta dell'ultimazione "di opere di finitura esterne, connesse ad un intervento sul corpo stradale già avviato prima della scorsa estate e suddiviso in due fasi per evitare disagi al transito estivo".

Il provvedimento sarà in vigore fino alla prima decade di dicembre, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le ore 17.30, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

"Nel corso di questa settimana - ricorda Anas - sono stati rimossi i cantieri a Maiori, in località Capo d’Orso ed a Conca dei Marini, in vigore in precedenza per attività sui costoni rocciosi attigui alla statale, eseguite dal Comune di Maiori e da Anas".