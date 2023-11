Rubinetti a secco a Salerno: numerose sospensioni idriche in città In programma interventi di manutenzione straordinaria alla rete, la mappa dei disagi

Disagi in vista per i cittadini di Salerno. Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica cittadina sono previste 3 sospensioni idriche in città.

Mercoledì 29 novembre, in Via Indipendenza, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 11 alle ore 15, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Indipendenza (tratto compreso tra Piazza Matteo Luciani e Piazza Alario);

Largo Dei Pioppi;

Via Benedetto Croce (tratto compreso tra Piazza Alario e viadotto Alfonso Gatto).

Mentre giovedì 30 novembre, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Aurelio Nicolodi, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 11 alle ore 15, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Aurelio Nicolodi (tratto compreso tra via Giacomo Costa e P.tta Alfredo Campione);

Via Maestro Girardo;

Via Pietro Pennella;

Traversa Andrea De Ciintis.

Sempre giovedì 30 novembre previsti interventi di manutenzione straordinaria in Via Delle Calabrie, per questo si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10 alle ore 15, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Delle Calabrie (tratto compreso tra il civico 70 e il civico 90)

"Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla", la nota.

Inizialmente era prevista, per mercoledì 29 novembre, una sospensione idrica anche in via Bastioni, poi annullata e rinviata a data da destinarsi a causa di motivazioni riguardanti la gestione della mobilità.