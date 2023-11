Salerno, vertenza polizia locale: nel 2024 ci sarà un concorso per 45 agenti Potenziati i servizi per Luci d'Artista. E il Comune si farà carico di realizzare la sala radio

Le problematiche della Polizia Municipale di Salerno sono state affrontate questa mattina nel corso di un incontro a cui hanno preso parte il comandante Rosario Battipaglia, il membro dello staff del sindaco, Luigi Della Greca ed i rappresentanti sindacali del Comune di Salerno. Per il csa era presente il segretario aziendale Angelo Napoli, delegato sindacale della polizia municipale, ed il dirigente provinciale comparto polizia locale, Antonio Pagano.

Proprio le problematiche della polizia municipale erano stati uno dei motivi che avevano spinto il Csa a non sottoscrivere il contratto decentrato del Comune di Salerno. "Dopo ampia discussione si è convenuto di dar vita ad un piano di potenziamento dei servizi per il periodo Luci d'Artista", si legge in una nota. "I rappresentanti dell'Amministrazione hanno ammesso che non ci sono fondi della Regione Campania per realizzare una nuova e moderna centrale operativa (sala radio) e la camera di sicurezza. La parte pubblica si è impegnata a realizzare il tutto con fondi propri entro il primo trimestre. Lo stesso varrà anche per l'auto da utilzzare per il trasporto dei fermati. Per la fornitura delle divise, invece, domani si apriranno le buste e si procederà ad un affidamento d'urgenza".

Novità anche sul fronte del personale. "Ci è stato confermato - spiega il Csa - che nell'anno 2024 si procederà ad un concorso per 45 agenti part-time. Il Csa, pur salutando positivamente la cosa, ha espresso la propria insoddisfazione in quanto lo scorso anno fu sottoscritto un accordo per 50 agenti ripam a full time. Ne sono stati assunti solo 25, divenuti oggi in servizio 24. Quindi mancano all'appello 26 full time che potrebbero permettere di dar vita ad un concorso per 52 part time al 50 per cento. Da subito, inoltre, si potrebbe far scorrere la gradutaria in essere per il personale in mobilità almeno per coprire i posto resisi vacanti nel 2023".

"Il Csa - spiega Angelo Rispoli, responsabile provinciale del Csa - esprime la propria soddisfazione per la ripresa delle trattative ma parimenti è preoccupato per gli obiettivi raggiunti che hanno la caratteristica al momento di essere interlocutori e non con impegni precisi".