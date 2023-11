Sanità, Coscioni replica a Iesu: «La sua attività si è ridotta nel tempo» «Evidentemente è stato un problema di appeal con la tecnica che lui utilizzava»

«Le polemiche dei giorni scorsi? Non mi sento di dire niente. Il professor Iesu fin quando è stato (al “Ruggi”, nda) ha avuto un'attività che nel tempo è andata a ridursi. Evidentemente è stato un problema di appeal con la tecnica che lui utilizzava. Noi siamo lì a fare il nostro lavoro quotidianamente. Peraltro il dottore Iesu è andato in pensione».

Lo ha detto al microfono di Ottochannel il direttore del dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare del “Ruggi”, Enrico Coscioni in merito alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dall'ex primario della cardiochirugia d'urgenza, Severino Iesu. «Un sistema ha deciso di autodistruggersi, un atto che sembrerebbe una follia. Abbiamo deciso di autodistruggerci, questo ha significato dolore e tristezza», aveva spiegato venerdì sera Iesu in occasione di un incontro pubblico durante il quale aveva spiegato i motivi del suo addio al “Ruggi”, senza risparmiare stoccate a Coscioni.

Interpellato sulla questione a margine di un convegno al Grand Hotel Salerno, Coscioni ha provato a tagliare a corto, soffermandosi prevalentemente sui risultati raggiunti dal suo dipartimento.

«Il dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare del “Ruggi” è all'avanguardia in Italia per le tecniche che mette in campo. Siamo leader in Italia per interventi di vascolarizzazione miocrardica a cuore battente, primi per numeri d'intervento, oltre 300 all'anno, e migliori come esiti, 0,7% di mortalità», ha spiegato Coscioni. «Da venti giorni abbiamo la possibilità della nuova sala ibrida che è una migliori sale operatorie d'Italia che consente di unire più sopecializzazioni all'interno di una sala operatoria e anche di fare tutta l'interventistica trans-cutanea endovascolare che permette di sostituire valvole aortiche, di aggiustare valvole biologiche in piosizione mitralica, di chiudere le auricole che hanno dei trombi. Per cui ci poniamo all'avanguardia in Italia per tutti i trattamenti delle patologie cardiache. Il fatto di essere un centro di eccellenza, riconosciuto dagli ultimi dati dell'Agenas ci riempie di orgoglio. E poi la possibilità di avere questo ventaglio di opportunità anche per una fascia di popolazione particolarmente fragile è un ulteriore avanzamento tecnologico e profesisonale», ha concluso Coscioni.