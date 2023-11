Capodanno in Piazza della Libertà, il sindaco: "Assurdo pensare ai terroristi" Il primo cittadino: inossidabile piano per la sicurezza, finalmente la festa nello slargo sul mare

In attesa di conoscere l'artista che si esibirà sul palco - per il quale la decisione è attesa nelle prossime ore -, il Comune di Salerno è al lavoro per organizzare il capodanno in Piazza della Libertà.

Dopo una lunga attesa, la notte di San Silvestro si festeggerà nello slargo sul mare inaugurato da Vincenzo De Luca. Ed è stato proprio il presidente della Regione, in occasione dell'accensione delle Luci d'artista, ad annunciare che il concerto si terrà in Piazza della Libertà.

"Era francamente incomprensibile immaginare che in una delle piazze più belle d'Europa non si potessero tenere eventi perché c'era il rischio di richiamare i terroristi", ha detto il sindaco Vincenzo Napoli a margine di un incontro in Provincia.

"L'assessore Tringali ha avviato le interlocuzioni per definire il piano di sicurezza, che sarà inossidabile", ha aggiunto la fascia tricolore.

"Con i rappresentanti di prefettura e questura, che sono persone ragionevoli e assolutamente perbene, troveremo la soluzione migliore per garantire il capodanno in Piazza della Libertà", la chiosa di Napoli.