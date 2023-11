Usa la mossa giusta: la CISL FP di Salerno al fianco delle donne Un corso su tecniche di autodifesa: successo per l'evento che si è svolto il 25 novembre

La CISL FP ed il Coordinamento Femminile di Salerno hanno organizzato, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un corso teorico-pratico su tecniche di autodifesa per le lavoratrici della pubblica amministrazione.

L'evento si è svolto il 25 novembre presso il Centro Sociale di Salerno, ed ha visto la partecipazione di numerosi iscritti. Il corso è stato realizzatosi in collaborazione con il Dipartimento Formazione della CISL FP di Salerno e la Polisportiva di Bellizzi, che grazie all’intervento dei suoi istruttori qualificati hanno illustrato le principali tecniche di difesa personale in caso di aggressione fisica.

Le partecipanti hanno potuto sperimentare le tecniche apprese in esercitazioni pratiche, simulando situazioni di pericolo e reagendo con efficacia. L'evento è stato anche l'occasione per affrontare il tema delle aggressioni sui luoghi di lavoro, un fenomeno in crescita che colpisce soprattutto le donne che operano nei servizi pubblici, come sanità, istruzione, assistenza sociale. La CISL FP di Salerno ha denunciato la mancanza di adeguati strumenti di prevenzione e protezione per le lavoratrici, che spesso subiscono violenze verbali, fisiche e psicologiche da parte di utenti, colleghi o superiori. La CISL FP di Salerno ha chiesto già in più occasioni alle istituzioni competenti di intervenire con maggiore determinazione per garantire la sicurezza e la dignità dei lavoratori, attraverso norme e controlli più efficaci.

Il Coordinamento femminile ed il Dipartimento Formazione della CISL FP di Salerno hanno espresso soddisfazione per il successo dell'evento, che ha dimostrato l'interesse e la sensibilità delle lavoratrici verso il tema della violenza di genere, annunciando che continueranno a promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione sul tema, al fine di contrastare la cultura della violenza e affermare i diritti e le pari opportunità delle donne.