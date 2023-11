Da Asia a Giulia, nel "Giardino del mandorlo" un'altra stella nel firmamento A Torrione la manifestazione per ricordare la giovane uccisa dall'ex fidanzato

Il giardino "Asia e gli amici del mandorlo" ha aggiunto una nuova stella nel firmamento del ricordo. Ieri pomeriggio la manifestazione sul lungomare di Torrione per ricordare Giulia Cecchettin, la giovane barbaramente uccisa dal suo ex fidanzato.

L'iniziativa di Fabio Bassi ha visto la presenza, tra gli altri, del vicesindaco Paky Memoli e degli amministratori Massimiliano Natella, Barbara Figliolia e Arturo Iannelli.

"Abbiamo bisogno del crepuscolo per apprezzare la varianti del tono su tono. Abbiamo bisogno del crepuscolo per ricordare. Ed oggi proprio al crepuscolo si sono accese de luci di un ricordo indelebile. Nel giardino di “Asia e gli amici del Mandorlo” a Salerno da questa sera ci sono luci nuove e nomi che non ci aspettavamo di dove leggere su una nuvola. Un grazie per tutti va a Fabio Bassi", lo struggente messaggio di Concita De Luca, che insieme a Rossella Graziuso ha organizzato la breve ma intensa cerimonia.