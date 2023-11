Salerno, centinaia di lattine di olio per motore sulla spiaggia di Torrione FOTO e VIDEO - Molte sono vuote, si teme per il danno provocato al mare

Centinaia di lattine di olio per motore sono state rinvenute questa mattina sulla spiaggia di Torrione, nei pressi della piscina “Simone Vitale”. Molti dei contenitori provenienti da mare sono arrivati sull'arenile danneggiati e vuoti; altri erano ancora pieni e sono stati recuperati da alcuni cittadini. Al momento non è ancora nota la provenienza del carico che, in ogni caso, ha provocato un ingente danno ambientale. Gran parte dell'olio, infatti, dovrebbe essere finito in acqua. Mortificante anche lo scenario che, al momento, si presenta sulla spiaggia di Torrione, trasformata in un autentico cimitero di lattine. Nelle prossime ore la vicenda potrebbe apparire più chiara. Sdegno e rabbia tra i residenti salernitani che, passeggiando a lungomare, hanno notato l'incredibile situazione.