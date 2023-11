Degrado a Torrione: rimossa una parte delle bottiglie di olio dalla spiaggia I contenitori sono stati affidati a una ditta specializzata che si occuperà della rimozione

Un triste spettacolo, un danno ambientale e una pessima cartolina per la città. La spiaggia di Torrione, ieri, si è trasformata in un vero e proprio cimitero di lattine di olio per motore. Centinaia i contenitori riversati sull'arenile, a pochi passi dalla struttura destinata a diventare Ostello della Gioventù, tra lo sdegno e la rabbia dei cittadini. Il comune di Salerno è corso ai ripari.

Questa mattina, con gli operatori di Salerno Pulita, si è provveduto alla rimozione di una parte delle lattine dalla spiaggia. I contenitori sono stati affidati a una ditta specializzata che si occuperà della rimozione delle bottiglie.

"La situazione è attenzionata", assicura il presidente della commissione ambiente Arturo Iannelli. Non è chiato se le bottiglie siano state gettate in mare e riportate sulla spiaggia dalla onde o se siano state depositate direttamente sul posto.