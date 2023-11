Asse Salerno-Algeria, il prefetto Esposito incontra il console Chemmam Al centro dell’incontro l’importanza dello scambio, sia economico che culturale, tra i due Paesi

Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha incontrato in mattinata, presso la sede del palazzo di Governo, Chaouki Chemmam Console generale della Repubblica Algerina democratica e popolare a Napoli, accompagnato dal Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio.

L'incontro

L’incontro ha avuto al centro le proficue relazioni culturali ed economiche tra l’Italia e l’Algeria e, in particolare, il legame storico che unisce il Paese nordafricano con la provincia di Salerno.

Durante l’incontro è stata evidenziata l’importanza dello scambio, non solo economico ma anche culturale, tra i due Paesi.

Oggi c’è grande attenzione nei confronti della realtà algerina poiché questo Paese è considerato un importante crocevia per gli scambi tra Europa, Africa e Medio Oriente.

Nel corso del colloquio, che si è svolto in un clima di grande cordialità, il Prefetto Esposito ha espresso considerazioni positive sulla comunità algerina stanziata nel territorio provinciale che vede la presenza, in crescita, di circa 500 cittadini algerini, evidenziando che per la maggior parte si tratta di lavoratori impegnati nella raccolta di prodotti agricoli nella Valle del Sele.

Il Prefetto ha inoltre ricordato che è in via di predisposizione, insieme con altre istituzioni, il piano di intervento territoriale per la gestione del fenomeno migratorio che, partendo da un’attenta analisi di contesto, consentirà di individuare le direttrici su cui indirizzare le attività da porre in essere per garantire una possibile osmosi tra le esigenze degli stranieri con la realtàeconomico-sociale di questa provincia.

Il Console ha manifestato il grande interesse dell’Algeria ai rapporti con le istituzioni, il mondo economico e la comunità della provincia di Salerno.