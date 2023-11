Comitato pari opportunità, Siano: "Non mi aspettavo tutte queste offese" Le polemiche politiche sulla proposta

"Sinceramente non mi aspettavo una reazione offensiva rispetto alla mia iniziativa che è volta a rafforzare quanto di buono la maggioranza stia facendo sul tema della pari opportunità. Il comitato Pari Opportunità potrà essere uno strumento a supporto anche dell’assessorato. Ho assistito con molta sorpresa alle parole offensive che mi sono state rivolte in consiglio comunale". Così, in una nota, il consigliere Tea Siano dopo il botta e riposta che ha fatto seguito alla sua proposta.

"Evidentemente non è stato colto lo spirito costruttivo dell’iniziativa di costituzione del Comitato Pari Opportunità. Strumento che, come ho ribadito in consiglio, consentirà di valorizzare ed ottimizzare il lavoro quotidiano svolto dai singoli consiglieri, dalle Commissioni e dai tavoli tecnici e gruppi di lavoro in esse costituiti. Il tutto in perfetta sinergia con l'assessorato alle Pari Opportunità, con la giunta, il sindaco e tutti i miei colleghi che vorranno dare un contributo. Il regolamento di istituzione del Comitato Pari Opportunità sarà presto posto all'attenzione della competente commissione di cui sono presidente. Sono sicura che l'assessore Paki Memoli avrà modo di comprendere lo spirito della proposta che ha già trovato il pubblico apprezzamento di tanti colleghi che colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente", ha concluso Siano.