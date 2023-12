Magistratura salernitana a lutto, dolore per la morte di Pasquale Andria Addio allo storico Presidente del Tribunale per i Minorenni. Il cordoglio del sindaco Napoli

Lutto nel mondo della magistratura salernitana e dell'associazionismo cattolico. Dolore per la morte di Pasquale Andria, già Presidente del Tribunale dei Minori di Salerno, figura di spicco molto stimata in città e in tutta la provincia.

Nel corso della sua vita ha ricoperto una serie di prestigiosi incarichi, fu anche presidente diocesano e vicepresidente nazionale di Azione Cattolica. Andria era andato in pensione nel 2018, ma la sua brillante professionalità ha lasciato una forte impronta nell’ambiente giudiziario salernitano.

I funerali si svolgeranno domani mattina, sabato 2 dicembre, alle ore 11 presso la chiesa di San Pietro in Vinculis a Salerno.

Tantissimi i messaggi di cordoglio.

"La notizia mi ha profondamente addolorato, alla famgilia va il mio sincero e affettuoso cordoglio. - le parole di dolore del sindaco di Salerno Vincenzo Napoili - Pasquale è stato un magistrato intelligente, colto, che svolgeva la sua funzione con umanità e disponibilità in un ambiente particolarmente delicato, come quello del tribunale dei minori. Lascia un affettuoso ricordo in tutta la comunità, è stato un uomo amato".