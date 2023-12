De Luca inaugura il nuovo Centro per l'impiego di Salerno Sportello a disposizione di disoccupati, immigrati e donne vittime di violenza

"Il lavoro è un impegno prioritario da parte della Regione Campania. Ieri abbiamo aperto a Caivano un centro per il lavoro. Oggi siamo a Salerno. Questo è il centro più bello, moderno e attrezzato in Campania. Nel giro di pochissimi giorni sarà operativo per i cittadini". Così Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione del Centro per l'impiego presso gli uffici di via Clark.

Diversi i servizi a disposizione dell'utenza: previsti sportelli dedicati a disoccupati, disabili, donnevittime di violenza e immigrati.

"Noi lavoriamo in raccordo con il mondo imprenditoriale. I centri per l'impiego offrono canali e servizi per arrivare alle aziende, ma quello che stiamo facendo sempre di più sono le intese con le strutture produttive per offrire le professionalità che domandano. Sempre di piu noi cerchiamo di adeguare l'offerta alla domanda. Anche gli istituti di formazione post diploma stanno andando molto bene. Stiamo cercando di fare l'impossibile per dare una mano ai giovani che cercano lavoro e non vogliono emigrare per vivere e farsi una famiglia", le parole del presidente della Regione Campania.

Che poi non ha risparmiato stoccate all'Esecutivo Meloni: "Dobbiamo solo attenderci che da parte del Governo si sblocchino le possibilità di investimenti. C'è un ritardo di un anno e mezzo per l'erogazione dei fondi sviluppo e coesione. Quasi sei miliardi di euro indispensabili per lo sviluppo della Campania", le parole di De Luca.