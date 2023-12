Interventi di manutenzione straordinaria: rubinetti a secco il 5 dicembre Ecco dove

Gruppo Sistemi Salerno comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Stanislao Lista di fronte civ. 4, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica martedì 5 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00, salvo imprevisti, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

* Via Stanislao Lista (tratto compreso tra Piazza Matteo Luciani e via Andrea Sabatini)

* via Porto

* via Molo Manfredi

* via Ligea

* piazza Umberto I

La Società fa sapere che si adopererà per ridurre al minimo i disagi all’utenza interessata.