Salerno, interventi sulla rete idrica: rubinetti a secco giovedì Ecco le strade interessate

Sistemi Salerno comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Degli Etruschi angolo via Vecchia Matierno, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Giovedì 7 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00, salvo imprevisti, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

– via Francesco Spirito (tratto compreso tra Piazza Matteo Galdi e Traversa dei Greci);

– via Traversa dei Greci (rione cooperativa La Casa);

– via traversa Magna Grecia;

– via Nicola Fiore;

– Via Dei Greci (tratto compreso tra Piazza Matteo Galdi fino al centro commerciale Le Cotoniere);

– Via Wenner (comune di Pellezzano).



La Società si adopererà per ridurre al minimo i disagi all’utenza interessata.