Salerno, iniziato il montaggio del mega albero di Natale in piazza Portanova Operai al lavoro: l'accensione dovrebbe esserci giovedì pomeriggio

Il montaggio e iniziato e nel giro di un paio di giorni dovrebbe essere portato a termine. Piazza Portanova a Salerno si prepara ad ospitare il mega albero di Natale, attrazione tra le più fotografate e preferite dai visitatori di Luci d'Artista.

Operai al lavoro per la posa della base dell'albero luminoso, per poi ultimarlo in tutta la sua altezza. Già in queste ore tanti curiosi si sono fermati a scattare le prime foto: l'attesa ovviamente è tanta ma, come sempre, il simbolo del Natale sarà pronto nel fine settimana dell'Immacolata.

L'ufficialità del Comune ancora non è arrivata, ma salvo cambiamenti di programma è probabile che la cerimonia di accensione dell'albero di Natale di piazza Portanova a Salerno avverrà giovedì pomeriggio, vigilia dell'Immacolata.