Salerno, non solo Luci d'Artista: i commercianti lanciano "Natale a Torrione" Sono stati creati addobbi originali ed iniziative per allietare grandi e bambini

Non ci sono soltanto le Luci d'Artista ad illuminare la città di Salerno durante il periodo natalizio. A Torrione, infatti, è nata un’iniziativa originale per allietare le giornate di grandi e piccini. L'evento, denominato “Natale a Torrione”, è stato organizzato da Salvatore Clemente, calzolaio del quartiere che è riuscto ad aggregare numerosi commercianti con lo scopo di creare nel quartiere un’atmosfera di festa in occasione del Natale. L’evento che ha avuto inizio il 2 dicembre terminerà il 24 dicembre. La finalità è creare un clima natalizio grazie agli addobbi originali che ogni attività ha realizzato per allietare piccoli e grandi.