Salerno: inaugurati i mercatini di Natale in piazza Sant'Agostino Il sindaco Napoli: "Una città meravigliosa, pronta ad accogliere cittadini e turisti"

"La nostra città è sempre Meravigliosa. E ora lo è ancora di più: da ieri sera, in Piazza Sant'Agostino, sono aperti i mercatini di Natale organizzati da CNA e Confesercenti, di concerto con il Comune di Salerno, con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno e la regia della Bottega San Lazzaro" a dirlo è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che continua: " Ci sono la casetta di Babbo Natale dove consegnare la letterina per i regali, artisti e band musicali, bolle di sapone, trampolieri, laboratori, stand enogastronomici e di artigianato: Salerno si trasforma in una città incantata del Natale, pronta ad accogliere cittadini e turisti nella magica atmosfera delle Luci d'Artista. Un'esperienza unica e coinvolgente per tutta la famiglia" conclude il primo cittadino.