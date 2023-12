Nuova aggressione a danno di operatori sociali, la denuncia di Cisl Fp Salerno Richiesto incontro urgente per verifica e piena attuazione del Piano di Prevenzione e Sicurezza

Ennesima aggressione a danno degli operatori sociali. La CISL FP Salerno, esprime profonda preoccupazione e piena solidarietà alle operatrici "impegnate a soddisfare con sacrificio quotidiano a porre in atto a tutte le misure di sostegno nell’ambito sociale", rimaste vittime dell’ennesimo episodio di violenza e richiede un incontro urgente per verifica e piena attuazione del Piano di Prevenzione e Sicurezza per i lavoratori afferenti alle Politiche Sociali del Comune di Nocera Inferiore e del Piano di Zona.

La nota

"E’ solo il caso di rappresentare che l’attuale cornice normativa fa obbligo al datore di lavoro, in base all’art. 2087 del Codice Civile di assicurare ad “un generale obbligo di sicurezza sul lavoro, imponendo all'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie per proteggere non solo l'integrità fisica, ma anche il benessere psicologico del lavoratore”, mentre all’art. 30 comma 1 bis del D.lgs 165/2001 stabilisce specifici percorsi di protezione per lavoratrici/lavoratori vittime di violenze o molestie di genere. E’ giunto il momento di chiarire rispetto alle ultime vicende, che episodi di violenza contro operatori sociali rappresentano segnali della presenza nell’ambiente di lavoro di situazioni di rischio o di vulnerabilità che richiedono l’adozione di opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Constatato che gli eventi di violenza si sono verificati più frequentemente nei giorni di apertura dei servizi al pubblico e chiarito che gli stessi seguono un escalation, ovvero che il comportamento violento avviene spesso secondo una progressione: dall’uso di espressioni verbali aggressive fino a gesti estremi. La conoscenza di tale progressione può consentire al personale di comprendere quanto accade e interrompere il corso degli eventi.

Obiettivo di questo incontro urgente è finalizzato ad analizzare gli inqualificabili gesti di violenza, al fine di adottare misure di prevenzione a tutela degli operatori sociali attraverso la implementazione di misure che consentano l’eliminazione o riduzione delle condizioni di rischio presenti e l’acquisizione di competenze da parte degli operatori nel valutare e gestire tali eventi quando accadono", si legge nella nota firmata dalla Coordinatrice Ambiti Sociali Territoriali f.to Anna Ansalone e dal Capo Dipartimento Funzioni Locali CISL FP f.to Vincenzo Della Rocca.

La Cisl Fp chiede di intraprendere azioni concrete per i segretariati istituendo un gruppo di monitoraggio unico sulla Sicurezza e Prevenzione Aggressioni nei luoghi di lavoro; accesso controllato dell’utenza; personale vigilanza e/o Guardiana; video sorveglianza; attivazione numeri emergenze, formazione e gestione dei rischi del personale ed assistenza psicologica vittime.