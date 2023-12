Sfilata di moda e di stelle con il Diva Day 2023 Le spose moderne protagoniste dell'evento in piazza Porta Nova

Si accende la magia del Natale e con la festa dell'Immacolata torna anche il tradizionale appuntamento con la sfilata dell'atelier Diva di Salerno. Mancano ormai meno di ventiquattro ore al Diva Day 2023. Un evento sempre molto atteso, che coinvolge ogni anno giovani coppie e non solo. Sempre numerosi i turisti ed i cittadini di Salerno presenti in piazza Porta Nova per assistere alla manifestazione.

L'occasione per conoscere le nuove collezioni moda 2024 dedicate al giorno più bello, ma anche per lanciare, come di consueto, messaggi rivolti al mondo delle donne.

E se ogni edizione si è caratterizzata per l'impegno contro la violenza di genere, da quest'anno con il tema “barbie” attenzione anche all'emancipazione femminile. Come anticipato da Marianna Fierro, titolare del noto atelier salernitano, da giorni ormai impegnata con tutto il suo staff per garantire uno spettacolo indimenticabile.

Non solo moda, infatti. Protagoniste della serata le tante modelle che prenderanno parte alla sfilata domani pomeriggio, la musica e la magia delle luci d'artista che ormai da giorni illuminano le strade della cittadina costiera.

Evento che sarà possibile seguire in diretta su Ottochannel, canale 16. Partner della kermesse Prezioso Casa e Parco Giardino Orientale.