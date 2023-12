A Salerno acceso il grande albero di Natale in piazza Portanova Tanta emozione tra i presenti, il sindaco: doniamo speranza e serenità ai nostri visitatori

Tanta emozione e una bella atmosfera di festa hanno accompagnato l'accensione del grande albero di Natale di Piazza Portanova a Salerno. Il conto alla rovescia ha scandito gli ultimi secondi, alle 17,30 tutti con il naso all'insù per ammirare gli oltre 20 metri di led gialli e bianchi, sfere dorate e fiori. Il sindaco Vincenzo Napoli ha ricordato l'importanza di arricchire la città di bellezza e speranza, anche in momenti difficili per tutto il mondo a causa di guerre e conflitti. Ad accogliere i tanti turisti in arrivo nel capoluogo un'altra attrazione che si aggiunge alle istallazioni luminose di Luci d'Artista.