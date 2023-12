Immacolata a Salerno: pienone di turisti in città Traffico e parcheggi pieni, tanta gente in centro e sotto il grande albero di Natale

Pienone di turisti a Salerno nel giorno dell'Immacolata. Tante le persone che hanno raggiunto il capolguogo per la manifestazione Luci d'Artista. Dalle prime ore del pomeriggio pieni i parcheggi in centro, traffico e disagi. In molti hanno deciso di incamminarsi a piedi per raggiungere Corso Vittorio Emanuele, via Mercanti e la Villa Comunale. Come era stato previsto nei giorni scorsi questo resta un fine settimana clou per il settore ricettivo che ha fatto registrare il tutto esaurito. Tra i luoghi preferiti da cittadini e visitatori per una foto o un selfie il grande albero di Piazza Portanova.