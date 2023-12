Ponte dell'Immacolata, Confesercenti: "Ventimila turisti nel Salernitano" Bene Salerno città, reggono anche le destinazioni culturali. Esposito: "Spesa pro capite di 70 euro"

Il ponte dell'Immacolata sta facendo registrare il tutto esaurito a Salerno e provincia. Un dato confermato anche da Confesercenti che pruomuove le iniziative messe in campo per il turismo nel capoluogo di provincia. Eventi che hanno garantito attrattività e che hanno agevolato il pienone nelle strutture alberghiere. "Le iniziative di Salerno città con la kermesse Luci d'Artista monopolizzano quasi tutti i flussi da e per la nostra città capoluogo con una discreta fetta di turismo estero intorno al 30% ma molto moltissimo turismo regionale ed interregionale", spiega Raffaele Esposito, presidente provinciale di Confesercenti Salerno. "La nostra provincia si conferma con Salerno al centro una buona destinazione per il turismo legato al Natale. Abbiamo dati incoraggianti per il settore dell' ospitalità che registra un importante numero percentuale di occupazione delle camere, sia per il settore alberghiero (quasi 80%) sia per quello dell'extra preghiero (65/70%). Trend che potrà crescere nelle ultime ore ea ridosso degli appuntamenti clou del Natale, come il concerto di fine anno, probabilmente con i Pooh, in Piazza della Libertà e con le attrazioni su suolo pubblico dislocate in città come le installazioni luminose, le iniziative alla Stazione marittima ed i mercatini in piazza S. Agostino esempio di buona pratica tra CNA e Confesercenti".

Ma l'indotto turistico della città capoluogo sta facendo da traino anche per il resto della provincia. "Bene Paestum e le destinazioni culturali che hanno organizzato piccoli eventi culturali e di animazione di qualità, meno quelle marine e dei borghi dove non si è nemmeno allocato una luminaria o previsto un minimo di animazione territoriale con buona pace del commercio locale che entra sempre piu in crisi con questa mancanza di attenzioni. In queste località gli unici flussi che registriamo sono quelli del "ritorno"di parenti e amici che non generano certamente economia. Commercio tradizionale - prosegue Esposito - che invece respira nelle località che hanno inserito programmi natalizi con eventi e manifestazioni a ridosso dei centri storici e delle vie dello shopping, qui le attività incidono su una migliore spesa commerciale ma sembrano comunque non arrestare la continua chiusura di esercizi storici tradizionali. È sempre la qualità della spesa che farà la differenza sui territori, registrare flussi imponenti di persone non significa necessariamente che questi ultimi abbiano lasciato le giuste economie sui territori, addirittura a Napoli nella meravigliosa via di San Gregorio Armeno ci si lamenta del "turismo povero" principalmente domestico che spende appena 5 euro per qualche ricordino. Bene invece i settori del food anche su Salerno e provincia nelle vie principali e dove ci sono attività di animazione ludica e/o di intrattenimento serale. La nostra delegazione verticale dei pubblici esercizi, FIEPET, su Salerno città e per le principali località rinomate dal punto di vista culinario come ad esempio Cetara in Costiera Amalfitana, Cava de Tirreni, Cilento interno e Vallo di Diano, registrano importanti economie legate alla tradizione culinaria salernitana sempre più ricercata. Chi ha la possibilità di lavorare con il turismo estero che si attesta su cifre discrete qui a Salerno e provincia - conclude il presidente Esposito - sicuramente trarrà maggiori economie aldilà dei numeri ipotizzati. Per la nostra provincia abbiamo stimato una spesa pro capite di circa 70 euro ed un flusso complessivo di circa ventimila turisti nella tre giorni di ponte".