Luci d'Artista, caos in centro: "Salernitani prigionieri delle luminarie" Pessolano: "Occorrono soluzioni certe per alleviare i disagi dei residenti"

"Ancora una volta, come accade ormai da oltre un decennio, in occasione dell'Immacolata, tra i momenti di maggior richiamo delle Luci d'Artista, Salerno è oppressa dalla morsa del traffico". Così il consigliere comunale di "Oltre", Donato Pessolano. "La situazione della gestione del traffico in città è critica: mai nessuna soluzione certa, definitiva ed appropriata ai flussi di traffico è stata adottata nel corso degli anni nonostante ne siano ben chiare le dinamiche. I residenti del centro storico sono in trappola, in qualche caso costretti a parcheggiare in doppia fila o in divieto di sosta rischiando sanzioni: una conseguenza diretta, questa, anche della pessima gestione dei flussi veicolari. E' sbagliato chiudere via Stanislao Lista e la prima parte di Lungomare Trieste, nel tratto che costeggia la Villa Comunale e le Scuole Barra. La chiusura del traffico, infatti, anzichè migliorare la distribuzione dei flussi di veicoli, la peggiora, andando a creare, di riflesso, un imbuto in via Porto e via Sandro Pertini".

Disagi anche per quel che riguarda la gestione della sosta. "Si continuano a mantenere tariffe alte per il parcheggio al Crescent ma, al contempo, si consente a chiunque di sostare lungo via Roma, via Benedetto Croce, via Porto, via Sabatini, il Lungomare Trieste, Piazza Amendola, Piazza Umberto I e le traverse limitrofe dimenticando, così, i residenti che avrebbero diritto ad avere la possibilità di parcheggiare in una posizione relativamente vicina alle proprie abitazioni. Ai residenti potrebbe essere garantita la possibilità di sostare in un'area a loro appositamente dedicata riservando uno spazio all'interno del Parcheggio Crescent (di cui vanno comunque abbassate le tariffe per gli esterni) o nell'area adiacente il Genio Civile, nuovamente inutilizzata dopo infruttuose celebrazioni in pompa magna di qualche Natale d'Artista fa. Questa potrebbe essere una soluzione adeguata per tutelare i residenti e anche i commercianti e i dipendenti degli esercizi della cosiddetta "zona movida", che, peraltro, ormai, si configura sempre meno come tale. Inoltre, un altro nodo riguarda la gestione dei flussi di autobus: potrebbero sostare in Piazza della Concordia, abolendo il punto di fermata tra via Lista ed il primo tratto di Lungomare Trieste, inadeguato ai volumi di traffico che gravano su entrambe le strade, oltre che alla carenza di spazi di dimensione appropriata per la sosta dei veicoli. In questo modo, infatti, i bus potrebbero fermarsi senza creare ingorghi di alcun genere".

"Facciamo ancora una volta appello - conclude il consigliere di Oltre - ai rappresentanti dell'amministrazione competenti al ramo affinchè intervengano, una volta e per tutte, per dare una soluzione certa e definitiva ad un problema annoso ed ingiustificabile in una città che voglia dirsi turistica ed europea".