"Caro Babbo Natale, fai uscire zio dal coma", la lettera di una bimba di Salerno La letterina della piccola A. imbucata nella casetta allestita in piazza Sant'Agostino

“Caro Babbo Natale, fai guarire zio e fallo uscire dal coma”. Quando la piccola A. una cascata di riccioli e due occhi grandi e dolci ha chiesto a Babbo Natale consegnandogli la letterina che si avverasse questo suo desiderio, la casetta di Babbo Natale a Piazza sant’Agostino si è riempita di emozione. Tra richieste di giocattoli di ogni tipo, Barbie tra le più gettonate per le bambine, transformer e prodotti elettronici per i maschietti, ha intenerito tutti la richiesta della piccola A. che ha confessato il suo desiderio più grande e che ha scritto nella letterina imbucata nella speciale cassetta postale davanti a Babbo Natale: una speranza di guarigione per lo zio.

La casetta di legno che ospita Babbo Natale con la possibilità di fare la foto e consegnare la letterina dei desideri, che rientra tra le iniziative promosse da "MeraviglioSA, la Città del Natale”, è stata letteralmente presa d’assalto in questo fine settimana quando tantissimi visitatori hanno attraversato anche piazza Sant’Agostino nel loro percorso alla scoperta di Luci d’Artista.

“Riempe di gioia vedere che non si smette mai di sognare - ha detto Lucio Ronca, presidente di CNA Salerno- il nostro è il Natale dell’intelligenza e delle emozioni artigianali”.

Grazie a CNA Salerno con un progetto cofinanziato da Camera di Commercio e Bottega San Lazzaro per la realizzazione, in collaborazione con Confesercenti e con il patrocinio del Comune di Salerno, il cuore antico della città torna a far pulsare di vita l’artigianato con i mercatini natalizi che ospitano produzioni artistiche, ceramiche, gioielli, sassi artistici dipinti a mano, eccellenze gastronomiche. Il programma propone ai visitatori anche una serie di spettacoli diversi: artisti sui trampoli, la magia delle bolle di sapone, una band di fiati con musiche natalizie e pop corn e zucchero filato gratuito.

Nel programma lunedì 11 dicembre, dalle 16,30 il laboratorio per la lavorazione del cuoio e della pelle con Gianluca Petrosino, poi uno speciale appuntamento per raccontare il Natale a Salerno con gli occhi anche di speciali testimonial, rappresentanti del mondo istituzionale e non solo, ospiti dell’area talk, il 13 dicembre spazio alla ceramica ed il 19 la storia del Presepe.