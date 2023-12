Raid alla cooperativa Il Villaggio di Esteban a Salerno: devastati gli uffici La solidarietà della FP Cgil: Difendere i servizi sociali, strumento fondamentale per il territorio

Vandali in azione nella sede della cooperativa Il Villaggio di Esteban”, in via Mauri, nel quartiere Mercatello, a Salerno. Un raid notturno che ha completamente devastato gli uffici. Ieri mattina l'amara scoperta delle operatrici.

Il Segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL Salerno Antonio Capezzuto e il Coordinatore provinciale Terzo Settore Fabio Avella, esprimono la propria solidarietà al Presidente del Villaggio di Esteban Carlo Noviello e a tutti gli operatori a seguito del grave atto vandalico di cui è stata oggetto la sede di Mercatello.

Il Villaggio di Esteban è una realtà importante che propone lo scopo di prevenire e contrastare l’esclusione sociale, per favorire l’inserimento nei contesti vitali delle persone che vivono una situazione di disagio e per promuoverle e realizzarne lo sviluppo. Una realtà salernitana importante che gestisce servizi residenziali e semi-residenziali per minori a rischio, diversamente abili e per la salute mentale e realizza la propria missione attraverso la promozione di interventi sociali, sanitari, educativi, formativi, culturali, animativi per rispondere in maniera efficace ed incisiva ai bisogni dell’infanzia, dei bambini e ragazzi difficili, delle persone con disabilità fisica e psichica e con disagio mentale, degli anziani e delle famiglie multi-problematiche.

“I servizi sociali sono fondamentali per la gestione delle tante problematiche socio economiche e sanitarie presenti sul nostro territorio. Come FP CGIL oltre che ad esprimere la nostra vicinanza, chiediamo che realtà come queste siano attenzionate e supportate, affinché possano garantire in tranquillità i servizi offerti alla cittadinanza, soprattutto ai più bisognosi. Dalla nostra Organizzazione sindacale pieno supporto agli operatori a garanzia e tutela del loro impegno quotidiano” concludono Capezzuto e Avella.