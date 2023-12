Forum dei giovani, nuova fumata nera: Celano chiede le dimissioni di Siano "Questa amministrazione nega il diritto di partecipazione democratica"

"Ancora una volta in Commissione statuto e regolamento si è assistito ad una pantomima vergognosa. Da oltre un anno, ormai, in Commissione si discute della necessità di introdurre e regolamentare il question time, sulla cui opportunità, quale strumento per ottimizzare i tempi relativi ad interrogazioni e raccomantazioni in consiglio comunale, di recente, si era espresso favorevolmente anche il sindaco". Comincia così la nota a firma del consigliere di Forza Italia, Roberto Celano.

"La commissione aveva affidato la redazione di un testo condiviso a commissari di maggiorana e di opposizione. Il testo, di poche righe, liquidato dal gruppo incaricato è poi, nel tempo, stato modificato più volte, recependo sollecitazioni ed emendamenti di diversi esponenti di maggioranza. All'atto del voto in commissione - argomenta l'esponente di opposizione -, la gran parte dei consiglieri di maggioranza, perfino i promotori degli emendamenti e delle proposte di modifica accolte, hanno ritenuto di votare contro, rispondendo presumibilmente alla necessità, ormai evidente da lustri, di evitare l'introduzione di qualsivoglia strumento di democrazia e di dibattito in città. Nel contempo, nonostante le nostre continue sollecitazioni, anche il testo del regolamento del forum dei giovani, su cui a chiacchiere pareva esserci una larga condivisione, è praticamente "scomparso" dall'attenzione della commissione, per l'ostruzionismo palese della maggioranza che risponde a logiche differenti dell'interesse della comunità e della necessità di coinvolgere i più giovani nelle scelte amministrative della città. La commissione Statuto e regolamento, appare lapalissiano, non è in condizione di evadere alcun testo regolamentare inerente strumenti di partecipazione, di dibattito e trasparenza. La conduzione della stessa è inidonea e le dimissioni del presidente sarebbero atto duvuto rispetto al nulla prodotto da quando la consiliatura ha avuto inizio", l'affondo di Celano.