Salerno, concerto di capodanno da oltre mezzo milione di euro Pooh in concerto e dj set, ma c'è ancora da definire il piano

Il Comune di Salerno ha dato il via libera in giunta al finanziamento per il concerto di Capodanno: importo di oltre mezzo milione di euro per organizzare il veglione di San Silvestro in Piazza della Libertà.

Pooh in concerto e dj set con artisti locali: come annunciato tempo fa dall'amministrazione, l'obiettivo è portare 20mila persone nello slargo che si affaccia sul mare.

Resta da sciogliere, però, il nodo sicurezza: ieri incontro interlocutorio e fumata grigia in prefettura. Il Comune deve ancora varare il progetto da sottoporre all'attenzione delle autorità. Necessario qualche ulteriore giorno di lavoro prima di avere l'ok burocratico.

Restano, nel frattempo, i costi: circa 570mila euro per un evento che mai nella storia di Salerno era costato così tanto. E' cambiata la location (Piazza della Libertà non è Piazza Amendola) e con essa anche le ambizioni. La priorità è fare in modo che tutti funzioni al meglio per regalare una notte di Capodanno indimenticabile a chi sceglierà di trascorrerla a Salerno.