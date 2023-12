L’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti premia il Questore di Salerno Il riconoscimento "per la sua costante ed efficace vicinanza alla categoria dei disabili visivi"

In occasione della 65° giornata Nazionale del non vedente, tenutasi mercoledì 13 dicembre presso la Sala Bottiglieri della

Provincia di Salerno, l’Unione Italiana Ciechi ha deciso di conferire il Premio S. Lucia 2023 al Questore di Salerno Giancarlo

Conticchio "per la sua costante ed efficace vicinanza alla categoria dei disabili visivi".

La cerimonia è stata particolarmente toccante suscitando intensa emozione in tutti i partecipanti.