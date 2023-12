Asse Salerno-Stati Uniti: incontro tra il prefetto e la console Roberts-Pounds Ribadita la forte collaborazione tra i due Paesi: sono 91 i i cittadini americani residenti in città

Il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, ha fatto visita questa mattina presso il Palazzo di Governo al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito.

Molti i temi di interesse toccati nel corso del lungo e cordiale colloquio, dalla presenza della comunità americana sul territorio della provincia di Salerno, ai numerosi turisti statunitensi che vengono attirati dalle bellezze della Costiera Amalfitana e non solo, fino a toccare argomenti di stretta attualità quali la situazione geopolitica internazionale e il conseguente innalzamento dei livelli di sicurezza.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche dei rapporti economici che legano i nostri due paesi nonché dell’integrazione degli stranieri sul territorio salernitano.

Il Prefetto Esposito ha sottolineato il valore dell’accoglienza e della solidarietà della provincia di Salerno, che hanno radici storiche profonde e vengono confermate ancora oggi in occasione dei numerosi sbarchi di migranti nel porto di Salerno.

È stata ulteriormente ribadita la tradizionale collaborazione istituzionale tra i due Paesi, che trova conferma a livello territoriale.

In particolare, i cittadini statunitensi residenti in Campania sono circa 673 sui 239.990 stranieri (0,28%) di cui 91 sono residenti in provincia di Salerno.

La maggior parte di loro vive in costiera amalfitana e svolge attività di tour operator. Alcuni hanno acquistato anche strutture di lusso, tra cui spicca il Monastero Santa Rosa a Conca dei Marini, di proprietà di una cittadina americana, famoso poiché la leggenda vuole che le suore che lo occupavano in passato avessero creato la famosa “sfogliatella santa rosa”.