Inquinamento e Fonderie Pisano, nuova segnalazione da Salute e Vita L'accusa dell'associazione: "In zona ancora fumi e cattivi odori. Continueremo a lottare"

Ancora polemiche sulle Fonderie Pisano. Una nuova denuncia arriva dall'associazione Salute e Vita che, via social, ha condiviso alcune immagini riaccendendo i riflettori sull'inquinamento della zona.

Il post sui social

Nei video, che risalirebbero, stando a quando riportato, alla mattina del 12 dicembre, vengono riprese le Fonderie "in piena attività" e denunciati, nella zona, cattivi odori e fumi, che "fuoriescono senza essere filtrati dai camini - l'accusa dei rappresentanti dell'associazione - creando quindi, come lo definì l'ARPAC di Salerno nel 2018, un pericolo "esiziale", per i lavoratori e per tutti i cittadini della valle dell'Irno".

La Regione Campania ha rinnovato per altri 12 anni l'Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano nel 2020.

Da tempo l'associazione Salute e Vita si batte per la chiusura dell'impianto ma, per i rappresentanti: "Ad oggi nulla è stato fatto da parte del Sindaco Vincenzo Napoli e dei vertici dell'ASL Salerno, che continuano ad essere latitanti e a non prendere decisioni".

"Ricordiamo che il sindaco di Salerno è a tutt'oggi, per questa vicenda, indagato per omissione di atti d'ufficio", l'affondo dell'associazione che promette di continuare a lottare, in tutte le sedi opportune "fino a quando non sarà accertata la verità ed i responsabili (inquinatori e complici) pagheranno il loro conto. Non ci fermeremo finché non otterremo giustizia per i morti e verità per i vivi".