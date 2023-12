A caccia di abiti e metallo nei rifiuti, blitz contro i ladri di indifferenziato Nuovi controlli di Salerno Pulita, polizia municipale e guardie ambientali

Contrasto al fenomeno dei furti di materiali all’interno delle buste di rifiuti indifferenziati: una nuova operazione è stata condotta, ieri sera, in diversi quartieri della città di Salerno. Al blitz hanno partecipato gli operatori di Salerno Pulita insieme alla Polizia Municipale, guidata dal Capitano Elia, ed alle Guardie Ambientali.

Presenti anche l'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella ed l’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet. Una serie di controlli e di recupero di materiale sono stati messi in campo su tutto il territorio del Comune di Salerno. L’obiettivo è mettere fine al fenomeno dei "cercatori di metallo" o abiti dismessi che si verifica ogni giovedì sera, nel giorno di conferimento dell’indifferenziato.

Spesso, infatti, gli operatori della municipalizzata, il venerdì mattina, trovano buste aperte da ignoti con rifiuti sparsi in strada, cosa che appesantisce il lavoro e soprattutto rallenta il completamento del servizio.

"Ancora una volta, abbiamo appurato che i furti vengono commessi da cittadini stranieri, residenti fuori Provincia, che prelevano dai sacchetti piccoli oggetti di metallo o abiti dismessi - che dovrebbero essere conferiti il martedi' - per, poi, rivenderli a prezzi irrisori in alcuni mercati del Napoletano. - Fanno sapere dalla municipalizzata, rivolgendo poi un appello ai cittadini - Oltre ai controlli, anche i cittadini possono collaborare. Evitate di mettere nella busta del non differenziabile oggetti di metallo e piccoli apparecchi elettrici ed elettronici, perché sono questi gli oggetti che cercano".