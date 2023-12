FOTO. Salerno, a Mercatello Babbo Natale viene... dal mare Mattinata dedicata ai bambini e alle loro famiglie sull'Arenile di Santa Teresa

Ha incantato soprattutto i più piccoli l'arrivo dal mare di Babbo Natale sulla spiaggia di Mercatello, a Salerno. Un canoista, indossando la tradizionale divisa di Santa Claus, è arrivato sull'arenile cittadino. Tanti curiosi hanno datto a gara per scattare una foto, regalando un sorriso soprattutto ai più piccoli. Ma non è stato l'unico momento di divertimento e svago.

Stamattina alle 11 sulla spiaggia di Santa Teresa si è svolta la sesta edizione dell'evento "Nanno Natale viene dal mare... e non solo", ideato dal maestro Mimmo Borgo e organizzato dalla Starlight Dance in collaborazione con il circolo Canottieri Salerno. L'evento, è stato patrocinato dall'assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno. I Babbo Natale hanno raggiunto la spiaggia di Santa Teresa accompagnati dai bambini e dai ragazzi che frequentano i 20 centri aggregativi del Comune di Salerno. Uniti in un girotondo festoso hanno, poi, lanciato un messaggio di pace in vista del Natale.