Luci d'Artista a Salerno: ancora un boom di turisti in città Prese d'assalto le vie del centro, tra le mete preferite Piazza Flavio Gioia e la Villa Comunale

Il freddo non spaventa i visitatori, ancora boom di presenze a Salerno per le Luci d'Artista in questo terzo weekend di dicembre 2023. Tantissimi i turisti che sono arrivati in città da ogni parte d'Italia. Prese d'assalto le vie del centro, tra le mete preferite dai visitatori ci sono Piazza Flavio Gioia e la Villa Comunale con lo zoo a cielo aperto realizzato con le installazioni luminose ritraenti animali di tutte le specie, un'area tanto amata dalle famiglie e dai bambini.

Numerosi sono stati i bus turistici che hanno parcheggiato nelle aree di sosta previste da Salerno Mobilità SpA unitamente al Comune di Salerno. Non sono mancate file d’auto e traffico in città.