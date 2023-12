Manutenzione patrimonio Comune Salerno, FP CGIL: Internalizzare il servizio "Dare stabilità contrattuale ai lavoratori ex cooperative. Continuità e qualità per i servizi”

Con la prossima scadenza dell’appalto di affidamento biennale dei servizi di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino del Comune di Salerno, prevista per luglio 2024, si ripropone per la Funzione Pubblica CGIL di Salerno il tema della stabilità occupazionale e della continuità nei servizi da garantire alla cittadinanza.

Dopo le dolorose vicende giudiziarie, che hanno visto i lavoratori delle ex cooperative diversi mobilitarsi per mesi sotto la sede del Comune di via Roma, venne individuata la società ISAM quale nuovo gestore del servizio, appalto che andrà in scadenza nei prossimi mesi.

Questa sigla sindacale ha sempre dichiarato, dal primo momento di inizio della vertenza, la necessità del superamento delle esternalizzazioni e pertanto la possibilità di internalizzare gli attuali servizi ad una società in house del Comune.

“Pensiamo che sia giunto il momento di discutere seriamente di questa possibilità per dare stabilità occupazionale definitiva ai lavoratori, ad oggi vincolati ad un contratto a tempo determinato e che non garantisce alla cittadinanza, inoltre, un servizio tutti i giorni dell’anno, ma a singhiozzo. Nel ringraziare i lavoratori per quanto hanno fatto in città per garantirne il decoro, in una situazione di abbandono dovuta alla precedente interruzione dei servizi, pensiamo che sia oggi imprescindibile operare queste attività a pieno regime, perché servizi essenziali per l’intera cittadinanza. Chiediamo pertanto ai Consiglieri Comunali tutti, alla Giunta Comunale, di valutare un atto di indirizzo che proponga di internalizzare il servizio in una società in house da individuare. Una scelta dettata anche dal fatto che internalizzare il servizio vuol dire anche migliorarlo e renderlo più efficiente, oltre che un risparmio economico.

Scommettiamo sul fatto che la gestione pubblica, in un mondo in cui i servizi sono sempre più privatizzati, sia di maggiore qualità e anche più efficiente, garantito con continuità tutti i giorni, sostenibile da un punto di vista economico, e di garanzia per la stabilità contrattuale e salariale delle maestranze impegnate", le parole del Segretario Generale Antonio Capezzuto e del Coordinatore Terzo Settore Fabio Avella.